نقلت وكالة سما الفلسطينية، اليوم الجمعة، رسالة منسوبة لمنفذ عملية معبر الكرامة، عبد المطلب القيسي "أبو عيسى"، التي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين، أمس الخميس.

وقال القيسي، في الرسالة، إن "ما ترتكبه إسرائيل اليوم في غزة سيحدث يوما ما في بلدان العرب والمسلمين".

وكتب منفذ العملية، "الرسالة الوصية" المنسوبة إليه بخط اليد، واعتبر فيها أن دمه "سيغسل سكوتنا تجاه من يحتل بلادنا، وهل سنصمت إلى أن يعمل في أرضنا وينتهك حرماتنا".

وخاطب القيسي أبناء الأردن و"إخوته الشرفاء الأحرار من أبناء العالمين العربي والإسلامي وخص بالذكر أبناء العشائر والبوادي في الشام من الأردن إلى فلسطين وسوريا ولبنان "إنني في هذا اليوم أسجل موقفي أمام الله والتاريخ، ملتحقاً بركب الشهيد البطل ماهر ذياب الجرابعة وما مضى على وصيته إلا بضعة أيام".

وقال القيسي، الذي استشهد بعد تنفيذه العملية: "أبناء أمتنا إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة ستكون يوما في بلادنا وأوطاننا، وعند نسائنا وأطفالنا، وستكون بصمتنا جزءا من مشروع ما يسمى بالعدو دولة إسرائيل الكبرى".

وعلى صعيد متصل، قال ذوو القيسي إنه ليس لديه أي انتماءات سياسية أو حزبية، ولم يكن على تواصل مع أي جهات تنظيمية.