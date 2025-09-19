شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انخفاضًا في أسعار الدواجن، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 70 جنيهًا للكيلو.

ورصدت "الشروق" خلال جولة ميدانية بسوق الطيور في منطقة المنشية بوسط المدينة، انخفاضًا في أسعار بعض أصناف الدواجن.

قال محمد إسماعيل، أحد تجار السوق، إن أسعار الفراخ البيضاء تتراوح حاليًا بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الفراخ الحمراء "البلدي" نحو 120 جنيهًا للكيلو، والفراخ الفيومية البلدي 135 جنيهًا. كما بلغ سعر كيلو البانيه بين 170 و200 جنيه، والأوراك بين 75 و80 جنيهًا، فيما استقر سعر الكبد والقوانص عند 80 جنيهًا للكيلو.

وأضاف إسماعيل أن سعر البط السوداني بلغ نحو 135 جنيهًا للكيلو حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام بين 180 و250 جنيهًا، وسجل الأرنب البلدي 150 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح أن هناك ارتفاعًا في الأسعار، حيث وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 160 جنيهًا، والبيض الأبيض إلى 150 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 150 جنيهًا.

وتوقع عدد من تجار سوق المنشية أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الفترة المقبلة، مع تحسن حركة الطلب وزيادة المعروض في الأسواق واعتدال درجات الحرارة.