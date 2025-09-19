مجدي عبدالغني: سأظل وفيًّا للأهلي مهما كانت حدة الانتقادات

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن ولاءه للقلعة الحمراء ثابت لا يتأثر بالخلافات أو الهجوم الذي يتعرض له من وقت لآخر داخل النادي.

وقال عبدالغني، خلال استضافته في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إنه يشعر بالحزن جراء الهجوم الشخصي والتشكيك في آرائه أو قراراته، لافتًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، لكنه لا يبرر الإساءة إلى رموز الأهلي.

وشدد على أهمية أن يحافظ النادي على تقدير رموزه، سواء عبر تهنئتهم في مناسباتهم الشخصية أو الاحتفاء بإنجازاتهم، معربًا عن استيائه من غياب أي تهنئة رسمية له في عيد ميلاده.

وأضاف: «مهما كانت حدة الانتقادات، سأظل وفيًّا للأهلي، أحمل له حبًّا لا يتزعزع، وأتمنى أن يحافظ النادي دائمًا على وحدة الصف واحترام الجميع داخل منظومته».

واختتم عبدالغني تصريحاته قائلاً: «من مسؤولية إدارة الأهلي أن تتصدى لأي إساءة توجه إلى رموزه، فالأهلي أكبر من أن يسمح بالمساس بتاريخ أبنائه».