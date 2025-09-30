قال الدكتور ياسر عبد الله، مساعد وزير البيئة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن مصر تمتلك خطة استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن حجم المخلفات في مصر يبلغ نحو 100 مليون طن سنويًا، تشمل المنزلية والزراعية والصناعية وغيرها، فيما تتجاوز المخلفات الزراعية وحدها 50 مليون طن.

وأضاف في مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "كل الأبعاد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخطة القومية لإدارة المخلفات تتضمن تطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مع تحديد العائد من عمليات التدوير. وأوضح أن وزارة البيئة وشركاءها بدأوا في إنشاء البنية التحتية للتعامل مع المخلفات المنزلية، ما رفع نسبة التدوير إلى ما بين 37 و40%، مقارنة بـ10% فقط سابقًا كانت تتم عبر القطاع غير الرسمي.

وأشار عبد الله إلى أن النسبة ستصل إلى 60% بحلول عام 2026، مؤكدًا وجود استراتيجية موازية للتعامل مع مختلف أنواع المخلفات وإعادة تدويرها بما يخدم البيئة والصحة العامة.

وأوضح أن قانون الاستثمار قدّم حوافز مهمة للشركات العاملة في مجال التدوير باستخدام التكنولوجيا المستوطنة، مثل "المعالجة البيولوجية الميكانيكية"، التي تنتج السماد العضوي "الكومبوست" والوقود البديل لمصانع الأسمنت. وأشاد بالقرار الوزاري الذي ألزم مصانع الأسمنت باستخدام 10% من طاقتها من الوقود المشتق من المخلفات.

وتابع أن إنتاج "الكومبوست" أسهم في دعم مشروعات الإصلاح الزراعي، مضيفًا أن هناك شراكات قائمة مع وزارة المالية لتقديم حق انتفاع الأراضي للمستثمرين في مصانع تدوير المخلفات. ولفت إلى وجود 27 مصنع أسمنت في مصر، منها 24 تخطط لاستخدام الوقود البديل، فيما تستثمر 7 مصانع بالفعل في مشروعات تدوير المخلفات.