قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع الهندسي بلغت 4.18 مليار دولار منذ مطلع 2025، مع استهداف الوصول إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام، لكنه حذّر من احتمال تراجع الأرقام نتيجة التوترات الإقليمية والدولية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن صادرات الصناعات الهندسية سجلت خلال السنوات الخمس الماضية نموًا لا يقل عن 15% سنويًا، موضحًا أن عوامل هذا النمو تضمنت زيادة الوعي بأهمية التصدير بعد جائحة كورونا 2019، وإنشاء إدارات متخصصة للتصدير، وتصنيع منتجات بمواصفات عالمية، إلى جانب دخول استثمارات أجنبية في قطاعات مثل مكونات السيارات والأجهزة المنزلية. وأشار إلى أن توافر العمالة الماهرة، والاتفاقات التجارية، ساعد على الإنتاج بتكلفة مناسبة والتصدير لأسواق متعددة.

وأكد الصياد أن زيادة معدلات التصدير تتطلب اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف التصدير، ودعم برنامج "رد أعباء الصادرات" لتخفيف الأعباء عن المستثمرين المصريين، إضافة إلى توفير الأراضي، وتقليص فترة استخراج التراخيص، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والوزارات المعنية بالاستثمار والمالية والصناعة، لافتا إلى أن المجلس التصديري يمثل "حلقة الوصل" بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الصناعات الهندسية تعتمد في إنتاجها على مكونات مستوردة بنسبة تصل إلى 50% لغياب البدائل المحلية، داعيًا إلى وضع "خطة جادة" لتوطين هذه المكونات بما يخفّض فاتورة الاستيراد ويزيد التنافسية السعرية في السوق.

وكشف رئيس المجلس التصديري أن الدولة تستهدف التوسع في أسواق جديدة، وعلى رأسها أمريكا اللاتينية، من خلال اتفاقية "الميركوسور" التي تتيح دخول المنتجات المصرية بدون جمارك إلى معظم دول القارة، إلى جانب تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية مثل أوروبا، الخليج، وأفريقيا.