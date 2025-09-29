حبس سنة مع إيقاف التنفيذ لطالب قتل شقيقه بالعاشر من رمضان

قضت محكمة جنح الطفل بمدينة العاشر من رمضان، بمعاقبة المتهم بقتل شقيقه بمدينة العاشر من رمضان، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت بلاغًا، يفيد بتعدي طالب بالمرحلة الثانوية على شقيقه المدعو عبدالرحمن، حاصل على بكالوريوس، وذلك بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاة الأخير.

وتبين نشوب خلافات أسرية بين المجني عليه ووالدته تطورت إلى تعديه عليها بالضرب في الشارع بعدما حاولت الاستغاثة بالجيران، ما دفع شقيقه المتهم للتدخل وتسديد طعنة نافذة أودت بحياته.

تم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.