ميرتس يبدي ارتياحه حيال خسارة البديل في الانتخابات البلدية في شمال الراين-ويستفاليا

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن شعوره بالارتياح حيال خسارة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في جميع جولات الإعادة لانتخابات رؤساء البلديات في ولاية شمال الراين-ويستفاليا أمس الأحد.

يذكر أن ولاية شمال الراين-ويستفاليا الواقعة غرب ألمانيا هي أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان.

وخلال فعالية نظمتها صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الاثنين :" أشجار حزب البديل لا تنمو حتى السماء (يعني أن صعود الحزب ليس بلا سقف)"، مشيرا إلى أن نجاحات الحزب في الانتخابات البلدية التي جرت في الرابع عشر من سبتمبر الجاري أوضحت أيضًا أن حزب البديل ليس ظاهرة تخص الشرق فحسب، بل ظاهرة تشمل البلاد بأسرها.

وأكد ميرتس أن العمل الحكومي الجيد هو أفضل وسيلة للتصدي لتزايد صعود حزب البديل.

تجدر الإشارة إلى أن حسابات فرع الحزب المسيحي في شمال الراين-ويستفاليا أفادت بأن حزب ميرتس تمكن في الانتخابات البلدية في الولاية من حصد أكثر من 6800 مقعد في مجالس المدن ومجالس الدوائر، فيما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على ما يقارب 4000 مقعد. أما حزب الخضر فقد حصل، وفقا لحسابات الحزب المسيحي، على أكثر من 2000 مقعد في البلديات، في حين حصل حزب البديل على ما يقارب 1900 مقعد، لكن حزب البديل لم يشارك في كل المناطق في الولاية.