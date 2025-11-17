 متحف باردو يستلم 30 قطعة أثرية مرممة من موقع زاما الشهير بآخر معارك حنبعل - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025 9:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

متحف باردو يستلم 30 قطعة أثرية مرممة من موقع زاما الشهير بآخر معارك حنبعل

تونس (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 9:06 م | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 9:06 م

استلم متحف باردو بتونس 30 قطعة أثرية مرممة في إيطاليا تعود إلى موقع "زاما" الأثري، الذي خاض فيه قائد قرطاج العسكري حنبعل آخر معاركه مع جيش روما.

وقالت وزارة الشؤون الثقافية إن القطع الأثرية، وهي عبارة عن مجسمات وتماثيل، كانت عرضت في الموقع الأثري "الكولوسيوم" بروما بين شهري يونيو الماضي ونوفمبر الجاري بعد ترميمها بموجب اتفاقية تعاون بين وزارتي البلدين.

وسيجري عرض القطع في متحف باردو بنهاية شهر يناير عام 2026، بحسب ما ذكرت الوزارة.

وتقع منطقة "زاما" التاريخية بولاية سليانة شمال تونس. وهناك خاض القائد الأسطوري حنبعل في بداية القرن الثاني قبل الميلاد آخر معاركه في الحرب البونية الثانية ضد جيش روما بقيادة القائد العسكري المعروف سكيبيو الأفريقي، وانتهت بهزيمته ونفيه إلى الخارج.

 

 
 

 
 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك