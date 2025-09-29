كشف ملابسات سرقة هاتف محمول من حقيبة فتاة بعين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام أحد الأشخاص بتتبع فتاة وفتح حقيبتها وسرقة هاتفها المحمول بأسلوب المغافلة في منطقة عين شمس.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، حيث تبين أنهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية، و ضبط بحوزتهما عدد 10 هواتف محمولة و3 حافظات نقود وعدد من بطاقات تحقيق الشخصية والبطاقات الائتمانية، وتبين تورطهما في ارتكاب عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب، بالإضافة إلى قيامهما ببيع الهاتف المحمول محل الواقعة لأحد الأشخاص سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية".

وبمواجهة الأخير أقر بشرائه الهاتف وقيامه ببيعه لاحقًا لأحد الأشخاص عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وتم ضبط المشتري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.