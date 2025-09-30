أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن اكتمال قائمة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة لدورته الثامنة، المقرر انعقادها من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بإضافة أحدث أفلام المخرج الإيطالي الشهير جيانفرانكو روسي، "تحت الغيوم - BELOW THE CLOUDS" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا 2025، بالإضافة إلى فيلم "ضع روحك على يدك وسِر - PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK" للمخرجة الإيرانية سبيدة فارسي، والذي كان عرضه الأول في مهرجان كان السينمائي، ليُغلق بذلك باب المنافسة على 12 فيلمًا متنوعًا وقويًا من مختلف أنحاء العالم.

تضم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:

50 متر | 50 METERS

يمنى خطاب | مصر، الدنمارك، السعودية | 71 دقيقة | العمل الأول

يستكشف علاقة ابنة بوالدها، ويطرح أسئلة وجودية بصدق شعوري مؤثر.

دائمًا | ALWAYS

ديمينغ تشين | الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، تايوان | 86 دقيقة | العمل الأول

تتبع شاعري لرحلة فتى صغير في ريف الصين في فترة المراهقة، حيث تنعكس في طياتها شاعرية العزلة التي مر بها في طفولته. حصل الفيلم على جائزة DOX في مهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية.

تحت الغيوم | BELOW THE CLOUDS

جيانفرانكو روسي | إيطاليا | 115 دقيقة

يرصد المخرج المخضرم جيانفرانكو روسي الزلازل المتكررة والفوّهات البركانية في "الحقول الفليغرية" بين جبل فيزوف وخليج نابولي.

أفضل أن أفقد صوابي في البرية | BETTER GO MAD IN THE WILD

ميرو ريمو | جمهورية التشيك، سلوفاكيا | 84 دقيقة

قصة مؤثرة عن توأمين يفترقان ثم يسعيان إلى المصالحة واللقاء. حصل الفيلم على جائزة الكريستال الكبرى في مهرجان كارلوفي فاري.

كيف تبني مكتبة | HOW TO BUILD A LIBRARY

مايا ليكو، كريستوفر كينغ | كينيا، الولايات المتحدة | 108 دقائق | العمل الثاني

يتتبع امرأتين قررتا ترك عملهما لإحياء مكتبة متهالكة في نيروبي وتحويلها إلى مركز تكنولوجي حي بمساعدة بعض الفنانين والمثقفين.

كابول، بين الصلوات | KABUL, BETWEEN PRAYERS

أبوزار أميني | هولندا، بلجيكا | 102 دقيقة

رؤية حيوية للحياة تحت حكم طالبان، تركز على أخوين يعيشان صراعات شخصية في واقع مشحون.

الحياة بعد سهام | LIFE AFTER SIHAM

نمير عبد المسيح | فرنسا، مصر | 76 دقيقة | العمل الثاني

يتناول فيه المخرج أزمة الإبداع وموت والدته من خلال نبش ذاكرة العائلة وتاريخها.

الفيلم من الأفلام التي حصلت على دعم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام.

أورويل: 2+2=5 | ORWELL: 2+2=5

راؤول بيك | الولايات المتحدة، فرنسا | 119 دقيقة

أطروحة سينمائية جريئة تمزج بين معالجة أرشيفية لرواية 1984 وصور معاصرة، تتعاطى مع ظاهرة التضليل الإعلامي وتُعيد إحياء تحذيرات أورويل.

ضع روحك على يدك وسِر | PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK

سبيدة فارسي | فرنسا | 111 دقيقة

سرد حميمي للحياة تحت الحصار في غزة من خلال مكالمات فيديو مع المصورة الصحفية فاطمة حسونة، التي استشهدت بعد يوم من اختيار الفيلم للعرض بمهرجان كان.

حكايات الأرض الجريحة | TALES OF THE WOUNDED LAND

عباس فاضل | لبنان | 120 دقيقة

سجل بصري مهيب لجنوب لبنان ما بعد الحرب، يكشف عن أرض محطمة ومجتمع لا ينكسر. حصل الفيلم على جائزة أفضل مخرج في مهرجان لوكارنو 2025.

المراقبون | THOSE WHO WATCH OVER

كريمة سعيدي | بلجيكا، فرنسا، قطر | 88 دقيقة | العمل الثاني

عرض عالمي أول، يستكشف كيف تستمر أرواح المهاجرين العرب والأفارقة المدفونين في بروكسل التواصل مع الأحياء والتأثير عليهم.

يا ريح احكِ لي | WIND, TALK TO ME

ستيفان دجورجيفيتش | صربيا، سلوفينيا، كرواتيا | 100 دقيقة | العمل الأول

عقب وفاة والدته المريضة، يعيد المخرج النظر لعائلته بنظرة أكثر شمولية وحساسية من خلال فيلمه الأول.

وتعليقًا على الاختيارات، قال أندرو محسن، رئيس البرمجة في مهرجان الجونة السينمائي: "تشكل المسابقة الوثائقية ركيزة أساسية في برنامج المهرجان؛ تم انتقاء هذه المجموعة من الأفلام لخصوصيتها وقدرتها على فتح النقاش. ونفخر بشكل خاص بعرض فيلم للمخرج جيانفرانكو روسي، الذي يعود للمشاركة في المهرجان بعد عرض فيلمه السابق "ليل" في الدورة الرابعة."

وأضافت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان: "أصبحت صناعة الأفلام الوثائقية اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، تعمل كشواهد على العالم وتأريخ صريح لما يمكن إخفاؤه. تجسد مجموعة الأفلام المشاركة هذا العام قوة السينما التسجيلية في عرض وجهات نظر متعددة وتعزيز التعاطف الإنساني. نفخر بشكل خاص بوجود فيلمين مصريين على القائمة، أحدهما يمثل عودة المخرج نمير عبد المسيح بعد انقطاع سنوات. هذه القائمة ليست مجرد اختيارات برمجية بل نافذة على تجارب إنسانية متنوعة."