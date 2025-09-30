 وسائل إعلام عبرية: إسرائيل ترفض أي تعديل أو مفاوضات حول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 11:38 م القاهرة
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل ترفض أي تعديل أو مفاوضات حول خطة ترامب لإنهاء حرب غزة


نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 10:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 10:36 م

قالت صحيفة يسرائيل هيوم نقلًأ عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها.

وذكرت القناة الـ15 الإسرائيلية عن مسئول سياسي أن الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي ليست للتفاوض بل للموافقة أو الرفض.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس وقال:"ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام".

وقال: "أمام حماس 3 أو 4 أيام للرد وإذا رفضت الاتفاق فستفعل إسرائيل ما يجب عليها فعله".

وقبل مغادرة البيت الأبيض، ذكر أنه "في انتظار حماس، لقبول مقترحات السلام".

يأتي ذلك فيما أعلنت الدوحة، اليوم الثلاثاء، أنها سلّمت حركة حماس، أمس الإثنين، خطة الرئيس الأمريكيّ، بشأن إنهاء الحرب على غزة، مشيرة إلى اجتماع تشاوريّ، سيُعقَد اليوم بشأن الحرب، بحضور وفد تركيّ مع الحركة.

