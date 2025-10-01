ستارمر يرحب بخطة ترامب لغزة ويدعو حماس للموافقة عليها

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، ودعا حماس إلى "الموافقة على الخطة وإنهاء البؤس، من خلال إلقاء أسلحتها وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بعد الكشف عن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة يوم الاثنين، وموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها في مؤتمر صحفي، بحسب ما ذكرته وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقال ستارمر: "إن المبادرة الأمريكية الجديدة لتحقيق نهاية للحرب في غزة هي موضع ترحيب عميق وأنا ممتن لقيادة الرئيس ترامب".

وأضاف: "نحن ندعم بقوة جهوده لإنهاء القتال، وإطلاق سراح الرهائن وضمان توفير المساعدة الإنسانية العاجلة لشعب غزة. هذه هي أولويتنا القصوى ويجب أن تحدث على الفور".

وتابع :"ندعو جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل مع الإدارة الأمريكية لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق وتحويله إلى واقع".

وأضاف: "بالتعاون مع شركائنا، سنواصل العمل لبناء توافق في الآراء لوضع وقف دائم لإطلاق النار موضع التنفيذ".