قال الفنان محمد منير، إن البعض تخير طريق التسلية بالغناء ولكنه رفض ذلك، معلقًا: "أنا رفضت أكون مسلوّاتي.. أنا قررت أكون مغني".

وأضاف في لقائه بالإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "الصورة" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأغنية لها تأثير قوي، مستشهدًا بدور عبدالحليم حافظ وكمال الطويل وصلاح جاهين، في أعقاب ثورة 1952، معتبرًا إياهم "أعضاء بمجلس قيادة الثورة"، في تعبير لدورهم.

وعن أعماله الفنية الأخيرة، ذكر أن الجمهور كان يتشوق لأغنية ناجحة في مواجهة ما أسماه "الأغنية الشبه جيدة"، لافتًا إلى تقديمه أغنية جديدة شهريًا.

وتابع: "نسب المشاهدة ليست مقياسا لنجاح الأغنية.. بعض الأغاني الجادة قد تحتاج وقتا في فهمها.. خاصة وأن مساحة الجهل قد تصعب تفسير بعض الأغاني".

وعن فيلم "ضيّ" ، أشاد به "الكينج" معتبرًا إياه أشبه بـ"الحدوتة المصرية"؛ نظرًا لرصده مسيرة شاب من الصعيد ليتغلب على التنمر ويسافر خلف حلمه، متابعًا: "ضيّ شيء مختلف.. ورغم أن التجربة تكررت في فيلمي أحلى الأوقات ورحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، إلا أن ضيّ مؤثر".

وأشاد بالملحن إيهاب عبدالواحد، والشاعر مصطفى حدوتة، قائلا: "مصطفى رغم كونه شابًا لكني أراه في مصاف شعراء كبار، لأن كلمات ضي متخرجش من شخص صغير"، حسب قوله.