قال الفنان محمد منير، إنه تعهد أمام نفسه أن يكون "صوت مصر وخادم من خدّامها"، حسب تعبيره.

وأضاف في لقائه بالإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "الصورة" المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعماله الفنية تتناول 3 محاور فقط "الإنسان - الوطن - الحب".

وذكر أن مصر فقدت الكثير من الرموز الفنية في الموسيقى والشعر، متابعًا: "فقدنا عمالقة.. الموت غيّبهم.. والنهارده علشان أصنع أغنية حلوة بتعب جدًا، بتحول لـ صياد ماهر، حتى أستطيع أن أقدم أغنية مقبولة".

وأشار إلى إصابة الأغنية المصرية بحالة من "التسطيح" أي السطحية، وفقًا لوصفه.

وتابع: "يجب الاهتمام بالمضمون على حساب الشكل لا العكس؛ وأنا لا أتنازل عن المضمون، ويمكن باقي المطربين حبّيبة شوية"، حسب تعبيره.

وعلى مستوى شِعر العامية، قال إن مصر فقدت كثير من شعرائها الكبار مثل عبدالرحيم منصور وعبدالرحمن الأبنودي ومجدي نجيب وغيرهم، ولكن ظهر جيل آخر مثل عصام عبدالله وبهاء الدين محمد وكوثر مصطفى، معربًا عن تفاؤله بالشاعرة الشابة منة عدلي القيعي.

وأبدى انفتاحه على التعاون مع الشباب والأجيال الجديدة، موضحًا: "قريبا ستسمعوني في ديو مع ويجز، وأتمنى أيضًا أقدم عملا مع أمير عيد وكايروكي.. لازم أفتح إيدي لجيل جديد زي ما فيه جيل فتح لي إيده وأنا لسه شاب".