مصرع «صدام» أخطر بلطجية قنا في مداهمة وكره بمركز دشنا

لقي شخص شديد الخطورة يُدعى «صدام» مصرعه اليوم في تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة قنا، وذلك أثناء مداهمة مكان اختبائه بمركز دشنا، على خلفية تورطه في أعمال بلطجة.

وكانت الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء محمد هشام مدير أمن قنا، واللواء أحمد البدوي مدير المباحث الجنائية، قد كثّفت جهودها لضبط المتهم عقب تورطه في أحداث سوق أبو دياب.

ورصدت الشرطة مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها المتهم وآخرون يحملون أسلحة آلية، حيث أجبر الباعة على إخلاء السوق، قبل أن يطلق أعيرة نارية في الهواء فوق رأس أحد الشباب المعترضين على سلوكه، ما أشعل مشاجرة مسلّحة بينه وبين مجموعة أخرى مدججة بالأسلحة.

وتمكنت قوات الشرطة حينها من ضبط ثلاثة متهمين في الواقعة، بينما لاذ المتهم الرئيسي بالفرار.

وبعد استكمال التحريات وتقنين الإجراءات، حددت قوات الأمن موقع اختبائه، ونفّذت حملة نوعية أسفرت عن مواجهات مسلّحة انتهت بمصرعه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولّت التحقيقات.