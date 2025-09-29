ميدو: ما يحدث في ستاد القاهرة عبث

وجه أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، انتقادات حادة لإدارة جدول مباريات الدوري المصري الممتاز، بسبب كثرة إقامة المباريات على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى تدمير أرضية الملعب ويهدد سلامة اللاعبين وجودة الأداء.

وتأتي تصريحات ميدو قبل ساعات من انطلاق مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والمقرر إقامتها مساء اليوم على استاد القاهرة.

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، تدوينة قال فيها: "استاد القاهرة اتلعب عليه 8 مباريات خلال 12 يوم من 18/9 حتى 29/9، والنتيجة إن إحنا بندمر أرضية الملعب.. النجيلة دي ليها عدد ساعات معين.. عبث لا يحدث إلا في الدوري المصري."

وسرد ميدو جدول المباريات التي أُقيمت على أرضية الاستاد خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت مواجهات:

مودرن سبورت وإنبي

الأهلي وسيراميكا كليوباترا

زد والاتحاد السكندري

الزمالك والجونة

البنك الأهلي ووادي دجلة

زد وحرس الحدود

مودرن وفاركو

الأهلي والزمالك (المقرر إقامتها اليوم)

وانتقد ميدو غياب التنظيم والتخطيط في توزيع المباريات على الملاعب المختلفة، معتبرًا أن الضغط الكبير على استاد القاهرة لا يخدم مصلحة الكرة المصرية، لا من حيث الجودة الفنية ولا من حيث الحفاظ على البنية التحتية للمنشآت الرياضية.