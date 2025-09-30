عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: أنا بعتذر عن كمية التفاؤل وتصدير القوة اللي كنت عاملها

وصف الإعلامي عمرو أديب، هزيمة الزمالك أمام الأهلي، في قمة مباريات الدوري المصري؛ بأنها تجسد حالة مستمرة لسلسة من الهزائم المعتادة.



ورفض خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» مقولة «تلك هي الحياة»، قائلا: «مش عايز أقول تلك هي الحياة، لأن الحياة مكسب وهزيمة، مش هزيمة وهزيمة.. الحياة يوم لك ويوم عليك، مش عليك وعليك؟».



وأشار إلى حسم الأهلي القمة بأوراق بديلة وغير متوقعة، معلقا: «يا جماعة، تريزيجيه لم يلعب كرة من أول الدوري! والأهلي كسب المباراة بتريزيجيه، وحسين الشحات اللي نزل الملعب في آخر ربع ساعة».



ورأى أن نتيجة المباراة لم تكن منصفة لقوة الأهلي الحقيقية خلال المباراة، قائلا: «الأهلي كان ممكن يسجل سكور ثقيل، كان ممكن يفوز بـ 3 أو أربعة».



ووجه رسالة لجمهور الزمالك، معلنًا فيها استسلامه وتراجعه عن أي تفاؤل مستقبلي، قائلا: «أنا بعتذر اعتذار كبير لكمية التفاؤل وتصدير القوة والتحدي اللي أنا كنت عامله، بعد كده هقعد ساكت في الركن البعيد لغاية ما يقولولي نتيجة الماتش، مش ناوي أقول (هيه) بعد كدا الخمسين سنة الجاية».

وعبر عن حيرته عن إيجاد أي تغيير أو سبب منطقي لهزائم الزمالك، معقبا: «لم أجد شيئا مختلفا عن اللي أنا عشت فيه حياتي كلها، ولا أجد السبب».

وفاز النادي الأهلي، مساء الإثنين، على غريمه نادي الزمالك في القمة رقم 131، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مباريات الدوري المصري.