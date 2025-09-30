السلطة الفلسطينية ترحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت السلطة الفلسطينية ليل الاثنين/الثلاثاء بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، متعهدة بالاضطلاع بالإصلاحات المطلوبة من جانب الولايات المتحدة.

وأكدت الحكومة الفلسطينية في بيان لها رغبتها في إقامة دولة فلسطينية حديثة، ديمقراطية، ومنزوعة السلاح، ملتزمة بالتعددية والتداول السلمي للسلطة.

وتعهدت بالالتزام بتنفيذ برنامج تطوير المناهج الدراسية وفق معايير اليونسكو خلال عامين، وإلغاء القوانين واللوائح التي يتم بموجبها الدفع لعائلات الأسرى والشهداء وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد، يخضع للتدقيق الدولي.