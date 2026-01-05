مصرع سيدة وطفليها إثر نشوب حريق داخل شقة في القليوبية

لقيت سيدة وطفليها مصرعهم إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أم بيومي، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين وفاة "م.أ"، 28 عامًا، ونجليها "ر.م"، عامان، و"ع.م"، 4 سنوات، بعدما حاصرتهم ألسنة اللهب داخل الشقة، كما تم نقل الجثامين، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وبالمعاينة الأولية تبين أن ماسًا كهربائيًا كان السبب المحتمل لاندلاع الحريق تسبب في مصرع 3 أشخاص "الأم وطفليها" متأثرين بإصاباتهم جراء الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ سيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار.