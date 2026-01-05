أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و213 ألفا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و212 ألفا و520 فردا، من بينهم 990 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11507 دبابات، و23857 مركبة قتالية مدرعة، و35785 نظام مدفعية، و1592 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1268 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و100564 طائرة مسيرة، و4137 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و72945 من المركبات وخزانات الوقود، و4036 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.