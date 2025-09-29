سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عماد النحاس، مدرب الأهلي، أن أحمد سيد زيزو، كان يسعى للتواجد في مباراة الزمالك بالقمة 131 إلا أنه رفض المجازفة به بسبب الإصابة.

وقال النحاس في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "حدث كلام من زيزو للمشاركة في المباراة ورفضنا ذلك، وهذا الأمر مع حدث مع أفشة ولكن في النهاية نريد أن نحافظ على جميع اللاعبين".

وأضاف: "كنت أفكر في إشراك حمزة عبدالكريم في مركز الهجوم".

وتابع: "بين الشوطين تحدثت مع اللاعبين على ضرورة التماسك والإصرار على الفوز كان تركيزنا".

وواصل النحاس: "من أول الشوط لنهاية الشوط الثاني حققنا المطلوب، قدرنا كابناء النادي التعامل مع هذه الظروف".

واستكمل: "حرصنا على تجهيز اللاعبين بشكل كبير ووضعنا أيدينا على بعض المشاكل في مباراتي سيراميكا وحرس الحدود".

وأنهى مدرب الأهلي: "نحتاج الهدوء للاعبين والرغبة في المكسب من أجل تحقيق الفوز".