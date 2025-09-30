وسام أبو علي يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

احتفل الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، بفوز الأهلي على الزمالك في القمة رقم 131 بنتيجة 2-1، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ونشر أبو علي عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة وهو يتابع المباراة، معلقًا عليها برمز نسر الأهلي الشهير.

وكان المهاجم الفلسطيني قد انضم إلى صفوف الفريق الأمريكي خلال فترة الانتقالات الماضية، بعقد ممتد حتى عام 2027.

وشهدت المباراة تحولًا في النتيجة بعد تقدم الزمالك أولًا بهدف سجله حسام عبد المجيد من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يدرك حسين الشحات التعادل للأهلي في الدقيقة 71 بعد نزوله بدقيقتين فقط، ثم أضاف محمود حسن تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة 78.

وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المصري، بينما ظل الزمالك في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، لكنه خاض مباراة أكثر من غريمه التقليدي.