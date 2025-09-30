الخارجية السورية تستنكر ترديد عدد محدود من الأشخاص هتافات مسيئة لمصر في وقفة تضامنية مع فلسطين



أفادت وزارة الخارجية السورية في تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورًا يظهر عددًا محدودًا من الأشخاص وهم يرددون هتافات مسيئة على هامش ما قيل إنه وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

وأكدت الوزارة أن مثل هذه التصرفات المستنكرة لا تعكس على الإطلاق مشاعر الشعب السوري تجاه مصر الشقيقة قيادة وشعبا، ولا تمثل إلا من قام بها.

وأعربت الوزارة عن أسفها لقيام البعض باستغلال هذا الحادث المعزول في محاولة لتعكير صفو العلاقات الأخوية العميقة والراسخة بين سورية ومصر.

كما تجدد وزارة الخارجية والمغتربين تقديرها الكبير واحترامها لمصر الشقيقة وشعبها الكريم الذي احتضن مئات آلاف السوريين خلال السنوات الماضية، وتشدد على حرص سوريا على تعزيز أواصر العلاقات السورية - المصرية والتمسك بها، ورفضها القاطع لأي محاولة للإساءة إليها.