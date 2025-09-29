300 متظاهر أمام القنصلية الأمريكية بتل أبيب يطالبون بتنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

نظم حوالي 300 شخص من عائلات المحتجزين الإسرائيليين ومحتجين آخرين، مساء اليوم الإثنين، مظاهرة طالبت بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

وجاءت المظاهرة، التي أقيمت قرب القنصلية الأمريكية في تل أبيب، بالتزامن مع لقاء الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.



واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في توقيت حاسم ومصيري لإسرائيل وحماس، مع إعلان خطة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وقال ترامب خلال استقباله نتنياهو إنه "واثق جدا" بالتوصل لاتفاق بشأن غزة.