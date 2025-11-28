الأردن: إسرائيل مستمرة في بث الفتنة بين مكونات الشعب السوري

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، إنه في الوقت الذي تعمل فيه سوريا على إعادة البناء "تستمر إسرائيل في خرق سيادتها والاعتداء على أرضها وبثّ الفتنة بين مكونات شعبها".

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك بختام أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال الصفدي إنه "في الوقت الذي تعمل فيه سوريا على إعادة البناء نرى إسرائيل مستمرة في خرق السيادة السورية وفي الاعتداء على الأرض السورية وفي بثّ الفتنة بين مكونات الشعب السوري".

وأضاف: "رأينا العدوان على قرية بيت جن في ريف دمشق الذي ارتقى نتيجته عشرة سوريين، هذا العدوان خرق للقانون الدولي وخرق لكل الأعراف الدولية وتصعيد غير مبرر".

وكانت دورية إسرائيلية توغلت في "بيت جن" فجر الجمعة، ما أدى إلى وقوع اشتباك مسلح مع الأهالي، تسبب بإصابة 6 عسكريين إسرائيليين، ما دفع بتل أبيب إلى شن عدوان جوي انتقاما من السكان الذي حاولوا الدفاع عن بلدتهم.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 13 شخصا، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة السورية.