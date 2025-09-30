أحمد داش يشاهد فيلم لا مؤاخذة بعد 11 عامًا من عرضه الأول

حضر الفنان أحمد داش إعادة عرض فيلم لا مؤاخذة بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس شركة فيلم كلينك، وذلك في سينما زاوية وسط حضور جماهيري، بعد 11 عامًا من عرضه الأول في دور السينما.

الفيلم الذي طُرح عام 2014 شارك في بطولته أحمد داش، كندة علوش، هاني عادل، معاذ نبيل، محمد عادل، وعدد من الفنانين الآخرين، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة. وتدور أحداثه حول طفل يتوفى والده فجأة فتتغير حياته، ويضطر للالتحاق بمدرسة حكومية، لتبدأ سلسلة من المواقف والتطورات.

أما أحدث أعمال أحمد داش السينمائية فهو فيلم نجوم الساحل، الذي يشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين منهم: أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، وعلي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

وفي سياق آخر، اختارته مجلة فوربس ميدل إيست ضمن قائمتها لمشاهير إنستغرام تحت سن الثلاثين. كما شارك داش في موسم رمضان 2024 بمسلسل مسار إجباري إلى جانب عصام عمر، ياسمينا العبد، صابرين، وبسمة، من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان. وفي رمضان 2023 ظهر في مسلسلي جعفر العمدة والصندوق، وذلك بعد نجاحه في مسلسل مين قال؟ الذي عُرض في رمضان 2022. ويُعد فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية، وقد نافس ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما حصل أحمد داش عام 2023 على جائزة "الممثل المفضل" في حفل Nickelodeon Kids' Choice Awards الذي أُقيم في أبوظبي. وكان له ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب.

واختارته منظمة اليونيسف سفيرًا لمبادرة الأمم المتحدة الدولية "شباب بلد"، حيث سيتركز نشاطه على قضايا إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغير المناخ، وكيفية الحد من تأثيرها السلبي على البيئة.