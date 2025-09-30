الحضري: الشناوي استفاد من تراجع مستوى مصطفى شوبير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدى عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، رأيه في اختيارات عماد النحاس، المدير الفني للأهلي، لحراسة مرمى الفريق في مباراة القمة 131 أمام الزمالك، مساء الإثنين، في بطولة الدوري.

قال عصام الحضري عبر قناة أون سبورت: "رأيي أن الشناوي هو الحارس الأساسي ويجب أن يبدأ المباريات، لكن الأهلي بدأ الموسم بمصطفى شوبير في قرار مفاجئ، وبالطبع تأثر محمد الشناوي بذلك".

وأشار "مصطفى شوبير تلقى 5 أهداف في 3 مباريات، لم يقدم فيهم المستوى المطلوب".

وأتم "لقد عاد الشناوي وتمسك بالفرصة، فهو الحارس الأول للفريق، حيث لعب 4 مباريات واستقبل 3 أهداف فقط فيهم".

وساهم الشناوي في فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، وتصدى لركلة جزاء سددها عبد الله السعيد، لكن الحكم الإسباني أعادها، ليسجل منها حسام عبد المجيد هدف المباراة الوحيد.