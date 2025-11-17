سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجد عمر مرموش، لاعب وسط منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي، في المركز السابع بقائمة أفضل لاعب أفريقي عن عام 2025 والمقدمة من صحيفة "المنتخب" المغربية.

ومن المقرر أن تعلن صحيفة "المنتخب" المغربية، عن الفائز بالجائزة في النسخة الحالية من خلال بث مباشر عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".

وفي ما يلي ترتيب اللاعبين من السابع إلى الرابع:

المركز 7: عمر مرموش (مصر / مانشستر سيتي): 25 نقطة

المركز 6: فيستون ماييلي (الكونغو الديموقراطية / بيراميدز): 36 نقطة

المركز 5: أسامة لمليوي (المغرب / نهضة بركان): 45 نقطة

المركز 4: فيكتور أوسيمين (نيجيريا / غلطة سراي): 54 نقطة

وسبق وتوج بهذه الجائزة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في عام 2017، ومحمد أبو تريكة في 2008.

ويتولى 45 صحافيًا إفريقيًا وكبار الإعلاميين والخبراء من المهتمين بكرة القدم الإفريقية اختيار الفائز بجائزة "الأسد الذهبي" للعام الحالي.

المشاركون في التصويت 57 شخصا وهم:

- ممثلون لوسائل الإعلام في دول أفريقية.

- عدد من الخبراء والنقاد الدوليين لمؤسسات إعلامية أوروبية تهتم بالكرة الأفريقية.

- رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، وكالة الأنباء الفرنسية، ليكيب، فرانس فوتبول، رئيس رابطة النقاد الرياضيين في البرتغال.

بالإضافة إلى تصويت إلكتروني للجماهير.