صلاح: أكثر ما يشعرني بالسعادة في مصر هو نظرة الفخر بعيون الناس

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، عن أكثر ما يشعره بالسعادة والانبساط عند وجوده في مصر، مؤكدًا أن نظرة الفخر والأمل في عيون الجماهير المصرية تمنحه دافعًا كبيرًا لمواصلة النجاح.

وقال صلاح، خلال حواره مع الدكتور مجدي يعقوب عبر قناة «أون سبورت»:" أريد أن يتذكرني الناس كشخص أعطاهم الأمل وجعلهم يشعرون بأن بإمكانهم تحقيق كل ما يحلمون به".

وأضاف قائد الفراعنة:" أحب التواجدي مع بناتي، وأشعر بسعادة كبيرة حين أتمكن من النزول إلى الشارع والبقاء على طبيعتي".

وتابع:" أول شيء أفعله عند عودتي إلى مصر هو زيارة والديّ ثم الالتحاق بالمنتخب الوطني".

واستطرد صلاح حديثه قائلاً:" أكثر حاجة بتبسطني في مصر هي فرحة الناس عندما يشاهدونني، ونظرة الفخر والأمل في عيونهم، هذه النظرة تعتبر حافزًا دائمًا في حياتي ومسيرتي".

وأشار نجم ليفربول إلى أنه لا يستطيع دائمًا التجول بحرية في الشارع، لكنه يشعر بالفخر عندما يلتقي الجماهير أثناء معسكرات المنتخب:" لو أنا في المنتخب وأشوف الناس تستنى علشان تتصور معايا، ده بيديني إحساس كبير بالفخر".

وختم صلاح تصريحاته موضحًا:" عندما أذهب إلى دبي أرى مصريين في مراكز كبيرة، وكذلك في ليفربول ولندن، وهذا يجعلني فخورًا ببلدي دائمًا".