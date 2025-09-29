سفينة شحن تتعرض لأضرار بالغة بعد انفجار عبوة ناسفة في خليج عدن

ذكرت الشركة المشغلة لسفينة الشحن "مينيرفاجراخت" (Minervagracht)، الاثنين، أن السفينة التي ترفع علم هولندا تعرضت لأضرار بالغة بعد استهدافها بعبوة ناسفة في خليج عدن.

وقالت الشركة في بيان: "في وقت سابق من اليوم، تعرضت سفينة الشحن مينيرفاجراخت، التي كانت تمر في خليج عدن، في المياه الدولية، لهجوم بعبوة ناسفة مجهولة الهوية، مما ألحق أضراراً بالغة بها".

وأضافت: "في أعقاب الهجوم، اندلع حريق على متن سفينة الشحن، ما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد طاقمها. ويجري حالياً إجلاء الطاقم المكون من 19 فرداً إلى سفن قريبة بطائرة مروحية".

وكانت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري قالت إن سفينة شحن ترفع علم هولندا تعرضت لهجوم على بعد 120 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء عدن باليمن، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سلطات عسكرية أفادت بأن سفينة على بعد 128 ميلاً بحرياً قبالة عدن تعرضت لإلقاء قذيفة مجهولة عليها وتم الإبلاغ عن اشتعال النيران فيها.



وقالت الهيئة وشركة أمبري إنهما تلقيتا بلاغات عن وجود دخان بالقرب من السفينة، ولفتت الهيئة البريطانية إلى أن ربان السفينة أبلغ عن مشاهدة دخان يتصاعد من بعيد.

وأوضحت أمبري أن السفينة لم تكن تشغل نظام تحديد الهوية الآلي وقت الواقعة.

ووفقاً لـ"أمبري"، كانت السفينة استُهدفت من قبل في 23 سبتمبر وهي في طريقها إلى جيبوتي.

وأشارت الهيئة البريطانية في 23 سبتمبر إلى أن سفينة أبلغت عن وجود رذاذ وصوت انفجار في محيطها على بعد 120 ميلاً بحرياً شرقي عدن.

ولم تحدد الهيئة أو أمبري الجهة المسؤولة عن الهجوم.