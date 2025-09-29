حدد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، ثلاثة أسباب تعطل حسم ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، وذلك بعد الفوز على الزمالك 2-1، مساء الإثنين، في القمة 131 بين الفريقين في بطولة الدوري.

صرح صلاح الدين عبر قناة أون سبورتس عقب اللقاء "ملف المدرب الجديد على الترابيزة مع رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب ولجنة التخطيط".

أضاف "لا يوجد أنباء مؤكدة، وهناك دراسة لعدد من السير الذاتية، ونناقش كافة الأمور"

واستدرك "لكن البعض يعتذر، والبعض يبالغ في المطالب المادية، ومدربون آخرون ليست لديهم رغبة في العمل بالمنطقة العربية".

واصل مدير الكرة بالاهلي "لكن الأهلي قادر على استقدام مدرب أجنبي قوي ومميز، ولابد أن نشكر عماد النحاس، ويجب أن تمنحه الجماهير حقه، لأنه لم شمل الفرق في توقيت صعب".

وأتم صلاح الدين تصريحاته "لقد حقق النحاس ثلاثة انتصارات وتعادل، وختام المرحلة أمام كهرباء الإسماعيلية، ونستعد لها بدون راحة".