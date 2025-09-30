 بقيادة الرباعي المصري.. فيزبريم يعبر ماجديبورج ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 7:32 م القاهرة
بقيادة الرباعي المصري.. فيزبريم يعبر ماجديبورج ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 7:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 7:21 م

تأهل فريق فيزبريم المجري إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد، المقامة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما تفوق على ماجديبورج الألماني بنتيجة 23-20 في نصف النهائي.

وتمكن حامل اللقب من قلب تأخره في الشوط الأول (11-9) إلى فوز مهم بفارق ثلاثة أهداف، ليواصل مشواره نحو الحفاظ على الكأس العالمية للعام الثاني على التوالي.

ويضم الفريق المجري بين صفوفه الرباعي المصري يحيى الدرع، وعلي زين، وأحمد هشام "دودو"، وأحمد عادل "دولا"، الذين لعبوا دورًا بارزًا في قيادة فيزبريم إلى النهائي.

وبهذا الفوز، يترقب فيزبريم مواجهة الأهلي مع برشلونة في نصف النهائي الآخر لمعرفة منافسه في اللقاء الختامي.

وكان الأهلي قد ضمن التأهل إلى المربع الذهبي بعدما حصل على أفضل مركز ثانٍ في مرحلة المجموعات.


