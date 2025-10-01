رصد مسيّرات تجسس فوق حوض لبناء الغواصات ومحطة لتوليد الطاقة بألمانيا

أكدت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، رصد مسيّرات الأسبوع الماضي تتجسس على بنى تحتية حيوية في ألمانيا، بما في ذلك حوض لبناء الغواصات ومحطة لتوليد الطاقة.

ومن المقرر أن تعلّق وزيرة داخلية ولاية شلزفيج-هولشتاين الواقعة في شمال البلاد، زابينه زوترلين-فاك، على هذه المشاهدات أمام برلمان الولاية في كيل، اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن الولاية تقع على الحدود مع الدنمارك، حيث شوهدت العديد من المسيّرات حول المطارات خلال الأسبوع الماضي، ما دفع السياسيين الدنماركيين وحلفاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى إغلاقها بصورة مؤقتة والشعور بقلق بالغ.

تأتي تلك الوقائع بعد أسابيع من التوترات الشديدة على الجناح الشرقي للتحالف الدفاعي، والتي أدت إلى التوغلات الأخيرة في المجال الجوي للحلف فوق بولندا ورومانيا وإستونيا.