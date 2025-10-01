وزير الخارجية البحريني يشارك في اجتماع قادة ميونخ في السعودية

شارك وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني في اجتماع قادة ميونخ في نسخته الثانية الذي تنظمه وزارة خارجية المملكة العربية السعودية في مدينة العلا، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وافتتح المؤتمر الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي، بكلمة قال فيها، إنه "في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها المجتمع الدولي، والمتميزة بتعدد الأزمات والتحديات وحالات عدم اليقين في مختلف المناطق، يتضح لنا أن التعاون المشترك والعمل الحكيم أصبحا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وأضاف، أن "منطقة الشرق الأوسط تقع في صميم العديد من هذه التحديات العالمية. ومع ذلك، فإننا مستعدون جيدا للانخراط بشكل بنّاء في معالجة القضايا الملحّة في المنطقة، والمساهمة في حوار هادف يهدف إلى تعزيز السلم والاستقرار. ومن خلال استمرار الحوار والتعاون، نؤمن بإمكانية معالجة أكثر القضايا تعقيدًا، وتحقيق التقدم إذا التزمنا بالعمل الجماعي والمسئولية المشتركة".

ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وأمن الطاقة، والنزاع الإسرائيلي الإيراني حول البرنامج النووي الإيراني، ودعم سوريا وإعمارها، وجهود إحلال السلام في أوكرانيا، وأمن المناخ والأمن المائي والغذائي، وغيرها من القضايا الحيوية.