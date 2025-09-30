هيئة البث العبرية: سفن بأسطول الصمود تقترب وإسرائيل تستعد لاعتراضها

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن أكثر من 50 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي اقتربت من سواحل قطاع غزة المحاصر، وإن إسرائيل تواصل استعداداتها من أجل اعتراضها.

وأضافت الهيئة الرسمية أن "أكثر من 50 سفينة من الأسطول قد دخلت نطاق اعتراض إسرائيل، ويقول مشغلو الأسطول إنه على بُعد حوالي 150 ميلاً من قطاع غزة".

وأوضحت أن "البحرية الإسرائيلية تواصل استعداداتها للسيطرة على السفن في البحر".

وبشأن عملية الاعتراض المحتملة، قالت الهيئة: "نظرًا لكثرة أعداد السفن، تجري الاستعدادات لنقل المشغلين (المشاركين) إلى سفينة حربية كبيرة، وسحب السفن إلى ميناء أسدود، مع احتمال غرق بعضها في البحر".

وأكدت أن "إسرائيل لن تسمح للأسطول بدخول قطاع غزة بأي حال من الأحوال، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".