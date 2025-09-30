وزير البترول يبحث استثمارات شل العالمية في البحث وإنتاج الغاز في مصر

التقى كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالسيدة داليا الجابري، رئيسة شركات شل مصر، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتنفيذ خطط شركة شل العالمية خلال الفترة المقبلة في مصر، في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها في البحر المتوسط، وفق بيان الوزارة اليوم.

حضر اللقاء محمود عبدالحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وتناول اللقاء برامج عمل شركة شل وخططها لحفر آبار جديدة لتنمية وإنتاج الغاز في البحر المتوسط، بالإضافة إلى خطط الاستكشاف المستقبلية.

كما تمت متابعة النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة مؤخرًا، والتي كانت من العوامل المساهمة في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، عقب وضع آبار المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من حقول غرب الدلتا العميق في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج.

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية الجديدة في البحث والإنتاج للغاز الطبيعي والإجراءات التحفيزية التي تطبقها وزارة البترول في هذا المجال للتشجيع على ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج والتعجيل بتحقيق اكتشافات جديدة.

كما ناقش الجانبان العمل الجاري في إطار الشراكة القائمة بمجمع الغاز الطبيعي المسال بمنطقة إدكو على البحر المتوسط، والذي يعد من مميزات مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية القصوى لمصر وشركائها من هذه البنية التحتية الفريدة.