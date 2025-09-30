- إهداء الدورة لليلى علوى.. وتكريم 13 مبدعًا من داخل مصر والخارج

تنطلق مساء بعد غد الخمس، فعاليات الدورة 41 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، الذى تستضيفه مكتبة الإسكندرية، وتحمل الدورة شعار «السينما فى عصر الذكاء الاصطناعى» فى محاولة لتسليط الضوء على التحولات التقنية المتسارعة فى صناعة السينما عالميًا. يقدم حفل الافتتاح الإعلاميان إبراهيم الكردانى وغادة شاهين، فيما يترأس المهرجان الناقد الأمير أباظة.

تشارك فى المهرجان 46 دولة من مختلف أنحاء العالم، بينها 23 من دول المتوسط، ويُعرض 131 فيلما موزعة على سبع مسابقات رئيسية، إضافة إلى عروض خاصة وورش فنية وماستر كلاس. وتحل المغرب ضيف شرف الدورة، بينما أُهديت إلى الفنانة ليلى علوى تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها فى السينما المصرية والعربية.

يشارك فى مسابقة الفيلم الطويل المتوسطى التى يشارك فيها 10 أفلام بينها فيلمان مصريان هما «المنبر» إنتاج مصرى سعودى مشترك من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد عبد العال وبطولة أحمد حاتم، و«العربة اليدوية» إنتاج مصرى أمريكى سويدى مشترك. وتضم مسابقة الفيلم القصير 22 فيلمًا بينها خمسة مصرية هى «نفسى»، «نطاح»، «الوصية»، «حكاية أمل»، و«نص فيتو». أما المسابقة الدولية لسينما الأطفال فتضم 12 فيلمًا من بينها «أطفال ولكن»، وتقام مسابقة الفيلم المصرى بمشاركة 6 أفلام روائية وتسجيلية، إضافة إلى مسابقة نور الشريف للفيلم العربى التى تضم 12 فيلمًا من عدة دول عربية، بجانب مسابقة شباب مصر التى تنقسم إلى قسمين، الأول لأفلام الطلبة ويضم 39 فيلمًا، والثانى للمحترفين ويضم 24 فيلمًا، وأخيرًا مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو المخصصة للنصوص السينمائية الجديدة.

تضم لجان التحكيم 27 محكمًا من مختلف الجنسيات، يجمعون بين الخبرة الأكاديمية والعملية. يرأس لجنة الفيلم الطويل المنتج الفرنسى تشارل سيبيتا وتضم فى عضويتها أحمد الحسنى من المغرب، مرسيدس أورتيجا من إسبانيا، ناصر عبد الرحمن من مصر، مايكل هبيشس من اليونان، وسوزان نجم الدين من سوريا. أما لجنة الفيلم القصير فيرأسها باتريك جورج وتضم لقاء الخميسى وزهير عبد الكريم من السودان. وترأس لجنة سينما الأطفال د. سماح أبو بكر عزت وتضم تامر رجلى من مصر/ سويسرا وإبراهيم نايتيجا من المغرب/ فرنسا. ويرأس لجنة الفيلم المصرى منار حسنى وتضم سلوى محمد على وسمير شحاتة، فيما يرأس لجنة نور الشريف للفيلم العربى عمر عبد العزيز وتضم ملاك الدحمونى من المغرب وكاظم السلوم ومهدى عباس من العراق ورانيا فريد شوقى ومنال سلامة من مصر. أما لجنة شباب مصر فبرئاسة د. عبير رفقى وتضم د. إيمان يونس ود. محمد شفيق، بينما يرأس لجنة ممدوح الليثى للسيناريو عبد الرحيم كمال وتضم د. كوثر يونس ود. ثناء هاشم.

إلى جانب المسابقات الرسمية، تنظم الدورة ورشًا وماستر كلاس متنوعة، من بينها ورشة التصوير السينمائى مع د. سمير فرج، وورشة التمثيل مع الفنانة الفرنسية ماريان بورجو، وماستر كلاس حول أفلام الموبايل يقدمه أحمد المسيرى وجوزيف كرم، إضافة إلى مؤتمر عن مستقبل السينما فى عصر الذكاء الاصطناعى. كما تقام ورشة إخراج مع الإسبانى أرتيرو هواريوس وماستر كلاس فى الإخراج للمغربى حكيم بلعباس. وتشهد الدورة أيضًا عروضًا خاصة لخمسة أفلام، من بينها «استنساخ» لعبد الرحمن محمد من مصر، و«مارى لين» لجين بيير آماريس من فرنسا، إلى جانب أعمال من إسبانيا والمكسيك وسويسرا وقطر.

وتحظى الدورة الجديدة بتكريم 13 مبدعًا من داخل مصر وخارجها، هم فردوس عبد الحميد، رياض الخولى، شيرين، أحمد رزق، هانى لاشين، الطفلة المعجزة فيروز، ومدير التصوير سامح سليم من مصر، والموسيقار ناصر مزداوى من ليبيا، والمخرج رضا باهى من تونس، والمخرج حكيم بلعباس والفنان محمد مفتاح من المغرب، والمخرج جين بيير آماريس من فرنسا، والمنتجة مرسيدس أورتيغا من إسبانيا.