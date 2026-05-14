إسرائيل ولبنان يعقدان جولة جديدة من المحادثات بوساطة أمريكية في واشنطن

من المقرر أن يعقد ممثلون عن إسرائيل ولبنان جولة جديدة من المحادثات بوساطة أمريكية في واشنطن يومي الخميس والجمعة، في ظل استمرار التوترات على خلفية الاشتباكات مع حزب الله المدعوم من إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المحادثات تهدف إلى التوصل إلى الدفع نحو "اتفاق شامل للسلام والأمن" يعالج المخاوف الأساسية لكلا البلدين.

وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن تتناول المحادثات أيضا استعادة السيادة اللبنانية، وترسيم الحدود، بالإضافة إلى آليات تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان.

ولم يتضح على الفور من سيمثل الجانبين في الاجتماعات.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد جولتين سابقتين من المحادثات المباشرة على مستوى السفراء عقدتا في واشنطن.

وكانت إسرائيل ولبنان قد اتفقتا على وقف إطلاق النار في منتصف أبريل الماضي بعد جولة أولى من المفاوضات.

وتسعى إسرائيل إلى تمهيد الطريق لعملية سلام طويلة الأمد، مع التركيز بشكل خاص على نزع سلاح حزب الله، الذي يعارض المفاوضات.

من جانبها، دعت الحكومة اللبنانية إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وأعلنت إسرائيل أنها أقامت "منطقة أمنية" في المنطقة، فيما يصفها المسؤولون اللبنانيون بأنها احتلال.

وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في 14 أبريل، في أول محادثات سياسية مباشرة بين البلدين منذ عقود.