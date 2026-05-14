الخميس 14 مايو 2026 8:07 ص القاهرة
أمير قطر ورئيس الإمارات يستعرضان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

د ب أ
نشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 7:47 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 7:47 ص

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما جرى خلال الاتصال، "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين"، بحسب الوكالة.


