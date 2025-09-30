 منصة ميديا كورت أمن ومحاكم تقدم خدمة جديدة لمتابعيها - بوابة الشروق
منصة ميديا كورت أمن ومحاكم تقدم خدمة جديدة لمتابعيها


نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 1:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 1:14 م

كشفت منصة ميديا كورت "أمن ومحاكم" عن إطلاق خدمتها الجديدة "الخبر في دقيقة"، اللي بتقدّم ملخصات سريعة وواضحة لأبرز القضايا والأحداث الأمنية.

الخدمة تعتمد على فيديوهات قصيرة وتقارير مكتوبة بلغة سهلة، حيث تمنح المتابع الصورة الكاملة من غير تفاصيل مطولة أو لغة معقدة.

المنصة أكدت أن "الخبر في دقيقة" هدفها تقريب المعلومة من الناس، وتحويل الأخبار الجادة في مجال الأمن والمحاكم لمحتوى أسرع في الاستيعاب وأسهل في المتابعة اليومية.

كما تقدم المنصة خدمات أخرى للمتابعين منها "افهم قضيتك" والتي تساعد على تبسيط المصطلحات والقوانين التي قد لا يفهمها البعض

