أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "بارليف.. نهاية وهم إسرائيلي"، استعدادا لعرضه قريبًا على شاشة قناة "الوثائقية"، احتفاءً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة 1973.

يوثق الفيلم أسباب بناء إسرائيل خطها الدفاعي شرق قناة السويس، الذي سُمِّى "خط بارليف"، وتفاصيل البناء العسكري والهندسي لهذا الخط الذي روجت إسرائيل بأنه "حصن لا يُقهر"، مسلطًا الضوء على التخطيط المصري المحكم لتدميره، وإسقاط نقاطه الحصينة تحت أقدام الجيش المصري، عن طريق كثير من الأفكار المبتكرة وغير المتوقعة، مثل خراطيم المياه، والسلالم الحبلية، وتعطيل أنابيب النابلم الحارقة قبل بدء عمليات العبور. ويستعرض الفيلم شهادات بعض أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة، وتحليلات عدد من القادة العسكريين والمؤرخين والباحثين؛ لتوثيق عبقرية المقاتل المصري الذي صنع نصرًا عسكريًّا سيظل محفورًا في وجدان المصريين والعرب.