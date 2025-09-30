ضبط المتهمين بالتعدي على طالب بأسلحة بيضاء بسبب خلافات مالية في الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط المتهمين بالاعتداء على طالب باستخدام أسلحة بيضاء، على خلفية خلافات مالية.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية يعتديان بالضرب على أحد الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء في محافظة الأقصر.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة الأقصر من أحد الأشخاص (طالب – مقيم بالمنطقة) مصابًا بجروح متفرقة، يتضرر فيه من قيام شخصين بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته أثناء استقلالهما دراجة نارية بدائرة القسم، وذلك على خلفية خلافات مالية سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – لهما معلومات جنائية)، وعُثر بحوزتهما على (سلاحين أبيضين) المستخدمين في الاعتداء. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.