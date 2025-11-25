وفد تركي يجري محادثات سلام نادرة مع الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان

أجرى وفد برلماني تركي محادثات اليوم الاثنين، مع عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لجماعة كردية مسلحة، في إطار مبادرة سلام مستمرة لإنهاء صراع دام عقودا.

وتركز اللقاء النادر مع أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، على قرار الجماعة المسلحة في وقت سابق من العام الجاري بحل نفسها وإلقاء السلاح. كما تناول اللقاء تنفيذ اتفاق ينص على دمج القوات الكردية في الجيش السوري الجديد، وفقا لبيان صادر عن الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

وجاء في بيان اليوم الاثنين أنه تم اختتام اللقاء بنتائج إيجابية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والأخوة ودفع العملية من منظور إقليمي، مضيفا أن الوفد جمع "إعلانات مفصلة" من أوجلان خلال المحادثات.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللقاء بين أوجلان وثلاثة من المشرعين في سجن جزيرة إمرالي بالقرب من إسطنبول، استمر لمدة خمس ساعات.

يذكر أن أوجلان، المسجون منذ عام 1999، لا يزال شخصية مؤثرة بين الأكراد وينظر إليه على أن له دورا أساسيا في دفع عملية السلام التي تهدف إلى إنهاء التمرد.