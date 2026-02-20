السودان: مقتل 3 أشخاص في استهداف مسيرات قافلة مساعدات في كردفان

أفادت شبكة أطباء السودان بأن قافلة مساعدات تعرضت لضربات بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 من عمال الإغاثة، وذلك أثناء توجهها إلى مدن في إقليم كردفان بوسط السودان، الذي يُعد بؤرة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المناوئة له.

وقالت شبكة أطباء السودان، وهي منظمة تتبع أعمال العنف في السودان، في منشور على منصة "إكس" مساء أمس الخميس، إن الشاحنات كانت تنقل مواد غذائية وإمدادات إنسانية إلى مدينة كادقلي وبلدة الدلنج في جنوب كردفان، عندما تم استهدافها في منطقة كارتالا بطائرات مسيرة ذكرت أنها تابعة لقوات الدعم السريع.

ولم يتسن على الفور تحديد منظمة الإغاثة التي كانت القافلة تابعة لها.

يُذكر أن الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد تحول إلى حرب كاملة في انحاء البلاد في أبريل 2023. وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الحرب أدت حتى الآن إلى مقتل 40 ألف شخص على الأقل ونزوح 12 مليونا.

وأشارت منظمات الإغاثة إلى أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، حيث إن المعارك تعيق الوصول إلى مناطق شاسعة ونائية.