تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل تحرش بسيدة وتعدى عليها بالسب في الجيزة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تحرش شخص بسيدة بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها (مقيمة بمنطقة الأهرام) وبسؤالها أقرت بأنه حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة فوجئت بقيام أحد الأشخاص بإرتكاب أفعال خادشة للحياء وتعدى عليها بالسب عند إستغاثتها بالأهالى.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بكرداسة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.