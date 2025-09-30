القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إنَّ الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز والرصاص باتجاه تجمعات الفلسطينيين والمنازل المحيطة بجمع الشفاء الطبي، الواقع في حي الرمال إلى الغرب من مدينة غزة.

وأضاف أن هذا الاعتداء يولد مزيدا من الضغط على العائلات التي تصر على البقاء في مدينة غزة على النزوح باتجاه المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن مدينة غزة ما زالت تشهد قصفا عنيفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تشن غارات قوية وعنيفة وكثيفة باتجاه مخيم الشاطئ الذي لا زال تتواجد به أعداد كثيرة من العائلات التي تصر على البقاء في مدينة غزة.

ولفت إلى أن ثلاث غارات أخرى شنتها الطائرات الإسرائيلية في اتجاه حي الصبرة الواقع في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة.

وتابع أن حي النصر ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان شهدت أيضا قصفا مكثفا، كما أن الآليات العسكرية الإسرائيلية توغلت على الأرض واقتربت من شارع الجلاء وسط مدينة غزة وأطلقت النيران بشكل مكثف باتجاه مفترق السرايا قلب غزة.