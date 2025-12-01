وكالة حماية البيئة في باكستان تحذر المركبات التي ينبعث منها الدخان من غرامات كبيرة

حذرت وكالة حماية البيئة الباكستانية، أصحاب المركبات في جميع أنحاء العاصمة الاتحادية إسلام أباد من اتخاذ إجراءات صارمة ضد المركبات التي ينبعث منها الدخان، حيث تقوم الوكالة بتعزيز إنفاذ القانون للحد من تفاقم تلوث الهواء ونوبات الضباب الدخاني المتكررة.

وفي حديث حصري مع وكالة أسوشيتد برس باكستان اليوم الأحد، قالت المديرة العامة لوكالة حماية البيئة الباكستانية، نازيا زايب علي، إن فرق إنفاذ القانون كثفت عمليات التفتيش على الطرق الرئيسية والتقاطعات والممرات ذات حركة المرور العالية لتحديد المركبات التي تطلق انبعاثات مفرطة.

وقالت إن المخالفين سيواجهون غرامات فورية أو مصادرة المركبات أو العقوبتين، بناء على شدة المخالفة.

وأضافت المديرة العامة لوكالة حماية البيئة إن قيادة مركبة ينبعث منها دخان أسود كثيف أو انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها تشكل جريمة بيئية بموجب القوانين الاتحادية.

وحذرت من أنه "لن يتم السماح للمركبات التي ينبعث منها الدخان بالعمل في إسلام آباد تحت أي ظرف من الظروف. هذه ليست مجرد مسألة تنظيمية - إنها حالة طوارئ صحية عامة. دخان السيارات يسمم الهواء الذي يتنفسه أطفالنا."