ماركو روبيو: المحادثات الأمريكية مع الأوكرانيين مثمرة للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن المحادثات الأمريكية مع المسئولين الأوكرانيين مثمرة ولكن العمل لا يزال جاريا للتوصل إلى اتفاق سلام بين كييف وموسكو.

وقال روبيو للصحفيين بعد المحادثات إن "الأمر لا يتعلق فقط بالشروط التي تنهي القتال، بل يتعلق أيضا بالشروط التي تهيئ أوكرانيا للازدهار على المدى الطويل".

وتابع بالقول: "أعتقد أننا ركزنا على ذلك اليوم، لكن ما زال هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه".

ورد رئيس مجلس الأمن الأوكراني رستم عمروف على تصريحات روبيو بالتعبير عن تقدير بلاده للجهود الأمريكية، في رسالة موجهة أيضا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد ادعى في بعض الأحيان أن أوكرانيا لم تُبد ما يكفي من الامتنان للمساعدات الأمريكية خلال الحرب.

وقال عمروف: "أمريكا تسمعنا. أمريكا تدعمنا. أمريكا تعمل إلى جانبنا".

وشارك عمروف في المحادثات الجارية، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول الجمعة، قبيل اجتماع فلوريدا، استقالة مدير مكتبه القوي، أندريه يرماك، الذي كان حتى ذلك الحين كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وجاء إعلان زيلينسكي بعدما فتش محققو مكافحة الفساد منزل يرماك.

وجاءت عملية التفتيش عقب استقالة وزير العدل جيرمان جالوشينكو ووزيرة الطاقة سفيتلانا هرينشوك وسط تحقيق فساد شامل في قطاع الطاقة في البلاد.

وتتركز القضية على رشاوى بملايين الدولارات يزعم أنها دفعت خلال بناء هياكل حماية تهدف إلى تحصين منشآت الطاقة من الهجمات الجوية الروسية.