 بعد القمة.. اتحاد الكرة يؤكد ثقته في التحكيم المصري   - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 2:56 م القاهرة
بعد القمة.. اتحاد الكرة يؤكد ثقته في التحكيم المصري  

نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 2:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 2:41 م

تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ما ورد عن بعض الأندية من بيانات وخطابات من شأنها التقليل من مكانة الحكام المصريين .

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته في التحكيم المصري ورفضه القاطع لأي محاولة للنيل بهم.

و وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام بالاتحاد لاستمرار خططها الهادفة لتطوير الحكام التي بدأت تؤتي نتائج مطمئنة.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد على استقلالية لجنة الحكام بالاتحاد في عملها ولها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه في مصلحة الحكام والتحكيم المصريين، فضلاً عن أن اللائحة نصت على أن تعيينات الحكام للمباريات حق أصيل للجنة لا تنازعه فيه أي هيئة أخرى.


