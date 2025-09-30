سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت منصات فلسطينية، مشاهد من موقع عملية الدهس في مفرق الخضر التي أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين على الأقل.

وأغلقت قوات الاحتلال، حاجز المدخل الشمالي لبيت لحم وحاجز الأنفاق عقب وقوع العملية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن المنفذ دهس عددا من الأشخاص عند مفترق الخضر وتم تحييده بإطلاق النار وأصيب ثم اعتقل.

ولفظ "تحييد" مصطلح إسرائيلي يستخدم بخصوص التعامل مع منفذي العمليات من الفلسطينيين ويشير إلى قتل المنفذ أو اعتقاله.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس قرب قرية الخضر، فلسطيني من مدينة بيت جالا غربي بيت لحم.

#مشاهد جديدة من موقع عملية إطلاق النار قرب مفترق قرية الخضر في بيت لحم pic.twitter.com/eNE0cR5htm — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) September 30, 2025