 أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين.. مشاهد من موقع عملية الدهس في مفرق الخضر
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين.. مشاهد من موقع عملية الدهس في مفرق الخضر

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 3:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 3:24 م

بثت منصات فلسطينية، مشاهد من موقع عملية الدهس في مفرق الخضر التي أسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين على الأقل.

وأغلقت قوات الاحتلال، حاجز المدخل الشمالي لبيت لحم وحاجز الأنفاق عقب وقوع العملية.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن المنفذ دهس عددا من الأشخاص عند مفترق الخضر وتم تحييده بإطلاق النار وأصيب ثم اعتقل.

ولفظ "تحييد" مصطلح إسرائيلي يستخدم بخصوص التعامل مع منفذي العمليات من الفلسطينيين ويشير إلى قتل المنفذ أو اعتقاله.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس قرب قرية الخضر، فلسطيني من مدينة بيت جالا غربي بيت لحم.

 

